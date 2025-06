L’emergenza Autostazione finisce in commissione. Riqualificazione e presidio H24 anche con i militari

- Advertisement -

COSENZA – Una situazione sempre più insostenibile quella che vive l’autostazione di Cosenza (e i viaggiatori) e che la nostra redazione ha messo in luce con i suoi numerosi articoli e raccogliendo, oramai quasi giornalmente, le denunce dei cittadini sulla situazione di degrado, paura e abbandono in cui versa l’intera area da diversi anni, aggravata negli ultimi mesi. Servono soluzioni ma soprattutto interventi. Per questo stamattina è stata convocata una seduta della Commissione Consiliare verde pubblico, quartieri e sicurezza, presieduta dal consigliere di maggioranza Andrea Golluscio, e alla presenza dell’Assessore Pasquale Sconosciuto e di altri consiglieri comunali.

Autostazione di Cosenza: interventi immediati e coordinati

Al centro del dibattito le gravi problematiche strutturali e le criticità legate alla sicurezza dell’area, che da tempo rappresentano una vera e propria emergenza per cittadini e viaggiatori. Durante la riunione sono intervenuti i consiglieri Aldo Trecroci, Bianca rende e Mimmo Frammartino. hanno sottolineato l’urgenza di interventi immediati e coordinati: “Non possiamo più temporeggiare — è stato il messaggio condiviso — servono azioni forti e risolutive”.

Interlocuzione col Prefetto, Presidio H24 anche con l’impiego di militari

Al termine della seduta, la commissione ha deliberato la richiesta di tre interventi: la prima è l’istituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio e la gestione dell’emergenza. Sarà chiesta un’interlocuzione con il Prefetto, finalizzata a valutare la possibilità di un presidio H24 dell’area, anche attraverso l’impiego delle forze dell’ordine o del personale militare.

Convocazione di FDC con un tavolo e Riqualificazione dell’intera area

In ultimo la convocazione del delegato di Ferrovie della Calabria, ing. Ferraro, per avviare un confronto tecnico su un possibile piano di riqualificazione complessiva dell’autostazione. Ricordiamo che l’intera aera, infatti, è gestita proprio dalla società di trasporti della Regione Calabria. Dopo la la commissione di questa mattina, ci sarà anche un incontro con il Sindaco di Cosenza Caruso (previsto nel pomeriggio) per coinvolgere tutte le istituzioni e nei prossimi giorni, organizzare un tavolo istituzionale con tutti gli enti preposti.

L’obiettivo è attivare un coordinamento efficace per il ripristino della sicurezza, del decoro e della funzionalità dell’infrastruttura. La Commissione ha ribadito il massimo impegno per seguire da vicino gli sviluppi e garantire risposte concrete alla cittadinanza che giornalmente viaggia