Dal classico al pop, al via l’Autunno musicale con la stagione concertistica a Cosenza

COSENZA – Una stagione che attraversa i diversi generi musicali passando con disinvoltura dalla classica musica da camera alla musica pop, senza riserve ad oltrepassare confini e retaggi obsoleti, ma preoccupandosi anzitutto di offrire al pubblico un ampio e diversificato panorama di musica colta di altissima qualità. E’ questa la filosofia che permea la XXV edizione della Stagione Concertistica Internazionale “AUTUNNO MUSICALE“, promossa dall’Associazione “The Brass Collection e patrocinata dal Comune di Cosenza, e che si aprirà ufficialmente sabato 21 settembre nella consueta cornice del Museo dei Brettii e degli Enotri, nel centro storico della città.

Sono in tutto 13 quest’anno, distribuiti in 4 mesi, gli appuntamenti proposti dal Maestro Luigi Santo, direttore artistico dell’Autunno Musicale, in una edizione che si preannuncia particolarmente interessante proprio perché si tratta di celebrare il venticinquennale di una manifestazione che è diventata nel tempo un vero e proprio must autunnale del sabato, sempre alle ore 18,00, fatta eccezione per il concerto inaugurale, previsto alle ore 20,00. 27 i musicisti impegnati nella stagione e che provengono da diverse parti d’Italia, ma anche dall’estero, con una rappresentanza da Serbia, Russia e Repubblica Ceca.

La XXV edizione della stagione concertistica dell’Autunno Musicale sarà aperta dal concerto inaugurale, in programma nel Chiostro del Museo dei Brettii e degli Enotri, il 21 settembre, alle ore 20,00, dal titolo “Despues de tango” e che vedrà protagonista una formazione molto particolare, composta dal violino di Francesco Peverini e dalla fisarmonica di Massimo Santostefano che proporranno un repertorio dedicato ad Astor Piazzolla. Altri nomi importanti della musica da camera italiana che si esibiranno nel corso della stagione sono, inoltre, il violinista Silvano Minella che ha sviluppato una significativa carriera nell’orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e il pianista Pierluigi Camicia, uno dei musicisti più importanti della scuola pianistica italiana. Tra le altre autentiche perle, la presenza a Cosenza del pianista Maurizio Mastrini con il suo “Ghost International Tour 2024/2025”, la pop music di Francesco Tizianel, con la sua chitarra a 7 corde, la presenza straordinaria di Slava Grochovski, pianista di scuola russa di enorme talento, col soprano serbo Pavlína Senić, e tanti altri, fino al latin-jazz del “Maurizio Di Fulvio Trio”. La stagione concertistica dell’Autunno Musicale andrà avanti fino al 14 dicembre.