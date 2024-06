MONTALTO UFFUGO (CS) – La famiglia del caporale maggiore Dino Paolo Nigro, soldato italiano e originario di Montalto Uffugo (Cs), caduto in servizio in Kosovo nel 2001, ha donato una somma considerevole al centro educativo “Casa della Pace”, nel villaggio di Bec, nel comune di Gjakovë/Ðakovica.

Questo centro sostiene i bambini di tutte le comunità locali. Questa donazione è stata consegnata dal fratello del caporale maggiore Nigro, primo laureato Gian Luca Nigro, che attualmente sta prestando servizio in Kosovo, con la missione KFOR. La famiglia desiderava onorare il sacrificio del figlio sostenendo le comunità locali, riflettendo i precedenti sforzi di Dino a sostegno della stabilità del Kosovo.

Il Caporal maggiore Dino Paolo Nigro mai dimenticato

Il giovane montaltese, Caporal Maggior Dino Paolo Nigro, aveva 23 anni e faceva parte del 3° Reggimento Alpini della Brigata “Taurinense” con sede a Pinerolo e si trovano in Kosovo soltanto da tre mesi. Morì durante un’esercitazione nei cieli del Kosovo nel 2001, precipitando da un elicottero in fase di atterraggio e rimanendo ucciso insieme ad un altro commilitone, Giuseppe Fioretti, 24 anni di Viterbo. I militari facevano parte di un plotone che a bordo del velivolo si stava trasferendo da Dakovica a Morines, nel corso di una missione addestrativa della riserva di pronto intervento della Brigata. Il prossimo 10 agosto 2024 ricorre il 24° anniversario della morte. Nel 2011, l’allora Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ugo Gravina, riconosciuto il grande valore civile e patriottico delle imprese militari di Nigro, decise di intitolargli la Villetta Comunale cittadina e dedicargli una scultura in pietra, dal grande significato storico e morale.