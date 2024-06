Cultura, a Cosenza un ciclo di incontri promosso da Comune e Aps “La Giostra”

COSENZA – nuova e significativa collaborazione, nell’ambito della diffusione della cultura e della lettura, tra l’Amministrazione comunale di Cosenza e l’Associazione di promozione sociale “La Giostra”, presieduta da Rosa Lorenzon. Nell’ottica di una maggiore apertura al territorio, grazie anche alla delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, parte un nuovo percorso sinergico volto a promuovere occasioni di incontro e di dibattito culturale anche al di là dei luoghi di cultura che appartengono al Comune.

Un primo appuntamento sarà, il prossimo martedì 25 giugno, alle ore 19, nella Dimora storica “Giostra Vecchia”, di proprietà di Rosa Lorenzon, con la presentazione del libro “Dottoressa, la varicella esce di sera o di mattina? – Disavventure tragicomiche di una pediatra”, edito da Aliberti. Autrice è la pediatra Paola Di Turi che, pur essendo cosentina, vive e lavora a Bologna. Ad introdurre l’incontro con Paola Di Turi saranno Franco Laratta e Antonietta Cozza. Con l’autrice, che sta incontrando un momento di particolare notorietà in quanto molto spesso ospite di Geppi Cucciari, nella trasmissione Rai, “Splendida cornice”, dialogherà Assunta Morrone.

Il libro

E’ un esilarante “diario dal fronte”, che poi è un ambulatorio pediatrico alle porte di Bologna, nel quale la dottoressa Paola Di Turi condivide con i genitori dei suoi piccoli pazienti le ansie più disparate, davanti ad un compito che sembra essere diventato superiore alle capacità dei più. Eppure quello del genitore è un mestiere vecchio come il mondo: come far passare alle mamme apprensive, ai papà che si sentono incapaci, ai nonni troppo presenti, il terrore di sbagliare tutto? Le preziose pagine del libro, piene di interrogativi veramente esilaranti che sono quelli che i genitori rivolgono alla pediatra, aiuteranno tanti ad affrontare il magnifico viaggio della maternità e della paternità con più leggerezza (e, forse, con meno telefonate alla dottoressa).

Lo scopo principale dell’Associazione “La Giostra”, per ammissione della sua Presidente Rosa Lorenzon, è quello di realizzare delle politiche attive nel centro storico di Cosenza, “per riportare le persone a calpestare queste strade, a frequentare questi luoghi”. Immobili come la Dimora storica Giostra Vecchia, della quale Rosa Lorenzon si sente quasi più custode che proprietaria, sono patrimonio della collettività, perché sono una parte di storia della nostra città e quindi conoscerli e frequentarli è estremamente importante. La Dimora ha già ospitato altre iniziative del genere, dalle presentazioni di libri alle proiezioni di cortometraggi, dedicate a tematiche di rilevanza sociale come l’immigrazione e l’emigrazione, ma la collaborazione avviata con un’istituzione rilevante come il Comune intende aggiungere non solo un elemento di novità, ma anche dare un valore aggiunto a ciò che sinora è stato fatto, diventando uno degli strumenti di diffusione delle iniziative promosse dall’Amministrazione.

L’obiettivo comune è anche quello di creare, al termine di ogni iniziativa, un momento di convivialità e di scambio di idee tra persone che in molti casi si incontrano per la prima volta, ma contribuire fattivamente, inoltre, a far sì che i cittadini di Cosenza possano innamorarsi nuovamente del loro centro storico.