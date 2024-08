Cosenza, paura nel centro storico: crolla un’altra palazzina a Santa Lucia. Sgomberate alcune famiglie

COSENZA – Paura ieri sera intorno alle 22,00 nel centro storico di Cosenza per il crollo di un’altra palazzina fatiscente e disabitata in zona vico Santa Lucia 20 n.2. Il cedimento della struttura potrebbe essere stato causato dal maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore anche anche a Cosenza, provocando disagi anche all’ospedale Annunziata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del fuoco che hanno delimitato l’area e hanno provveduto allo sgombero di alcune famiglie nell’area circostante (alcuni sgomberi sono stati volontari). I vigili urbani hanno sistemato alcuni degli evacuati in B&B tra Cosenza e Rende. Una delle famiglie evacuate che si è allontanata volontariamente dalla zona, ha contattato la nostra redazione riferendo che sono otto le persone che al momento si trovano senza dimora e sono in attesa di sistemazione.

La problematica del centro storico di Cosenza è annosa: la zona versa ormai da diverso tempo nel degrado e molte delle strutture presenti sul territorio sono fatiscenti.