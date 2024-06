Cosenza, dichiarano un falso reddito all’Agenzia delle Entrate: assolti marito e moglie

COSENZA – Il Tribunale penale di Cosenza ha assolto il sig. M.D. di Rende dall’accusa di avere falsamente dichiarato un reddito diverso da quello poi accertato dalla Agenzia delle Entrate di Cosenza nella richiesta di gratuito patrocinio. Nella istruttoria dibattimentale l’imputato, difeso dall’avv.Fabrizio Falvo, ha dimostrato di non avere commesso alcun falso ma di essere incorso in un errore per avere fatto riferimento ad un documento diverso dal Modello Unico redatto e depositato.

Venivano quindi accolte dal Tribunale le conclusioni dell’avv.Fabrizio Falvo, con la formula assolutoria “per non avere commesso il fatto”. La sentenza veniva poi prodotta nel separato giudizio in corso a carico della moglie del predetto imputato, sig.ra A.S. per la stessa imputazione ,che veniva definita favorevolmente con separata sentenza di proscioglimento del Tribunale di Cosenza.