All’Unical la presentazione del Libro sul “Turismo delle Radici”

RENDE – In occasione dell’“Anno delle radici italiane nel mondo” proclamato dal ministero degli Affari Esteri, sarà presentato all’Università della Calabria il libro “Turismo delle radici. Strategie e politiche di marketing” di Sonia Ferrari e Tiziana Nicotera. Pubblicato da EGEA Bocconi con il contributo di Confcommercio Cosenza, il volume affronta il turismo delle radici, un fenomeno in crescita che punta a incentivare il ritorno degli italiani all’estero nei luoghi d’origine attraverso strategie di marketing mirate.

L’incontro si terrà oggi 30 ottobre alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Unical. Alla presentazione interverranno, oltre al Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, il Presidente e Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri (Vicepresidente Unioncamere), Franco Rubino, presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale dell’Unical, Giuseppe Varacalli, membro del Comitato Europeo delle Regioni, e Vincenzo Abbruzzese, presidente regionale di Terranostra Coldiretti. Il libro, realizzato in collaborazione con SDI Confcommercio – Scuola Di Impresa Confcommercio Cosenza, rappresenta un contributo innovativo allo studio di questo settore turistico, esaminando il marketing strategico per coinvolgere i discendenti di emigrati italiani con prodotti e esperienze autentiche. Offre strumenti di segmentazione di mercato e analisi delle preferenze dei viaggiatori delle radici, con esempi pratici e casi di studio utili per amministratori locali, imprenditori e operatori turistici.

L’opera segue il “Primo Rapporto sul Turismo delle Radici in Italia”, curato dalle stesse autrici nel 2021, e conferma la crescente attenzione verso i bisogni specifici dei discendenti di italiani all’estero, che cercano una connessione autentica con la loro terra d’origine. Il testo è disponibile sul sito dell’editore e presso le principali piattaforme online. Sonia Ferrari insegna Marketing del Turismo e Marketing Territoriale all’Università della Calabria. Autrice di numerose pubblicazioni sui temi del marketing e del management dei servizi, del turismo e degli eventi, è stata relatrice in molteplici convegni nazionali e internazionali. Da anni svolge attività di ricerca sul turismo delle radici e ha pubblicato vari studi su tale argomento, fra cui il ‘Primo Rapporto sul Turismo delle Radici in Italia’ realizzato con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di cui è co-autrice. Ha, inoltre, creato una rete internazionale di ricercatori ed esperti di queste tematiche. Tiziana Nicotera svolge attività di consulenza e formazione sui temi del marketing del turismo e marketing territoriale. Ha partecipato a progetti di ricerca scientifica sul turismo delle radici presso l’Università della Calabria, dove è cultore della materia.

È co-autrice del volume ‘Primo Rapporto sul Turismo delle Radici in Italia’ realizzato con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di altre pubblicazioni sul tema. È docente del corso ‘Turismo delle Radici’ per SDI-Confcommercio. È Responsabile del Dipartimento ‘Turismo di Ritorno’ nella Confederazione degli Italiani nel Mondo. È docente a contratto all’Unical e all’Università Internazionale di Roma.