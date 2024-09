Cosenza: viola il divieto di avvicinamento alla sua ex, arrestato 56enne

COSENZA – Sono stati gli Agenti della Squadra Volante ad arrestare un uomo di 56 anni, per il reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati allertati dalla giovane donna, che poco prima, mentre si trovava con un amico all’interno di un esercizio commerciale per consumare un caffè, era stata avvicinata da un uomo, già gravato dal divieto di avvicinamento nei suoi confronti.

Il soggetto dopo averla aggredita verbalmente, le ha intimato di restituirgli degli oggetti che in passato le aveva regalato e di ritirare la querela sporta nei suoi confronti. A fronte del suo diniego, gli si è avventato contro, spintonandola e mettendole le mani in faccia.

L’uomo, non curante della presenza degli Agenti, ha continuato ad avvicinarsi alla donna, minacciandola e insultandola fino a quando non è stato bloccato. Da successivi accertamenti è emerso che il 56enne risultava già sottoposto al provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa in ragione di pregressi e reiterati episodi di molestia ed è stato arrestato.