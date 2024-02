Cosenza: un omaggio a Lucio Dalla per i 20 anni della Fondazione ‘Lilli Funaro’

COSENZA – “Aspettiamo senza avere paura domani. Back to home”. E’ il titolo del concerto solidale promosso dalla Fondazione Lilli Funaro di Cosenza per festeggiare i primi vent’anni di attività, in programma il prossimo 9 marzo alle ore 21:00 al duomo di Cosenza. Si tratta dello spettacolo – un omaggio a Lucio Dalla – ideato e scritto da Daniele Moraca, Sasà Calabrese e Dario De Luca, in cui la forma della canzone si fonde con quella della parola, quindi del teatro.

“Tutti i testi delle mie canzoni sono sempre piccoli racconti, ipotesi di sceneggiature” raccontava Dalla. È così che la sua poetica e la sua musica, nella rappresentazione messa in piedi dagli autori, si dipanano in una trama orizzontale, come nell’immaginaria pellicola di un film in cui frammenti di vita sono tenuti insieme dalla musica. Canzoni cantate e recitate si articolano tra gli aneddoti della vita artistica di Dalla in uno spettacolo carico di sentimenti, intimo e leggero, familiare.

“Aspettiamo senza avere paura, domani. Back to home” promette un’esperienza culturale di grande valore per la città poiché torna a risuonare in una nuova versione, come un nuovo debutto, e lo fa nella storica e maestosa cattedrale di Santa Maria Assunta che, per la prima volta, apre le porte anche ad uno spettacolo di musica e prosa. Il miglior luogo possibile per il momento che segna l’inizio delle attività 2024 della Fondazione Lilli Funaro.

Il ricavato della serata contribuirà al finanziamento di borse di studio e progetti di ricerca per la cura del cancro, continuando l’importante lavoro svolto dalla Fondazione nel corso degli anni.

Michele Funaro, della Fondazione, commenta: “In venti anni di attività, nel nome di Lilli, abbiamo destinato oltre 250 mila euro a borse di studio e progetti di ricerca per la cura del cancro, offrendo supporto economico a tanti giovani e meritevoli ricercatori calabresi. Anche quest’anno siamo felici di dare avvio ad una nuova primavera della Fondazione, e di farlo attraverso ‘Aspettiamo senza avere paura, domani’, che già nel titolo evoca le speranze di ognuno di noi”.