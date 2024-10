Cosenza: trovata la soluzione per l’ex Hotel Jolly. Sorgerà un Museo d’Arte Contemporanea

COSENZA – Finalmente è stata trovata definitivamente una soluzione all’ex Hotel Jolly, nella parte storica della città, considerata la porta del Centro Storico. Struttura che era stata demolita dalla precedente Amministrazione comunale per costruirci il Museo di Alarico. Ma a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, in seguito al Covid, il budget a disposizione della ditta incaricata di realizzare l’opera che aveva già iniziato i lavori, non permetteva di compiere quella prevista. Una soluzione che l’Amministrazione comunale del sindaco Franz Caruso, ha lavorato per trovare e che permetterà innanzitutto di bonificare e riqualificare l’intera zona. Il nuovo progetto prevede la realizzazione di un Museo d’Arte Contemporanea. Obiettivo dell‘Amministrazione comunale come ha sottolineato il consigliere comunale Francesco Alimena è quello di completare il “Museo Alarico” insieme agli altri progetti del CIS.

