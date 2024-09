Cosenza, tra gusto e tradizione, l’11 ottobre prenderà il via la Sagra del Vino a Donnici 2024

COSENZA – 11, 12 e 13 ottobre, sono i tre giorni in cui si svolgerà la Sagra dell’Uva e del Vino 2024 a Donnici. Un appuntamento enogastronomico che si rinnova ormai da ben 42 anni, dove saranno messe in risalto le aziende vitivinicole della zona, ma anche un ritorno alle tradizioni con una serie di eventi dedicati come “U Paliu di Ciucci”.

Inoltre, collegati, sempre alla 42ema edizione della Sagra di Donnici, si svolgeranno due workshop , uno a novembre ed un dicembre, oltre che una serie di eventi che introducono la sagra vera e propria, l’8, il 9 e il 10 di ottobre, a Cosenza città