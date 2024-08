Cosenza: tenta di disfarsi della cocaina lanciandola dalla finestra, arrestato 35enne

COSENZA – La droga è stata scoperta nel corso di un controllo domiciliare. La Squadra Volante della Questura di Cosenza ha rinvenuto trenta dosi di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, nell’abitazione di un 35enne, noto pregiudicato cosentino, nel centro storico della città. Il controllo ieri sera, durante il quale è stata trovata la droga.

La vicenda trae origine da una segnalazione di movimenti sospetti di persone tossicodipendenti, in orari serali e notturni, in una zona notoriamente deputata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti nel corso di mirati controlli hanno riscontrato la segnalazione, individuando in particolare l’abitazione del 35enne che, all’arrivo della Polizia si è affacciato dalla finestra tentando di disfarsi di un involucro, che è stato però recuperato da uno dei due agenti.

All’interno vi erano circa 30 dosi di cocaina per un peso totale di 8.431 grammi, debitamente confezionata e termosigillata in involucri di cellophane. Sottoposto ad una erquisizione personale e domiciliare sono stati trovati altri 2 involucri contenenti hashish dal peso complessivo di 1,61 grammi, oltre a banconote di diverso taglio e di materiale atto al confezionamento. Il 35enne è stato sottoposto, a seguito di udienza di convalida dell’arresto, alla misura dell’obbligo di firma.