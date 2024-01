COSENZA – Il comando di Polizia Municipale, con determina dirigenziale, ha recentemente confermato il noleggio per tutto il 2024, con opzione di riscatto, di 2 Autoscan Capture per il rilevamento in modalità massiva dei veicoli in sosta vietata e non solo. Si tratta del vecchio sistema di “Street control”, il servizio di controllo tecnologico in dotazione alle auto della polizia locale, che il Comando ha deciso di ripristinare già dallo scorso anno dopo, un periodo di lunga inattività.

Lotta agli automobilisti indisciplinati

Il servizio è già operativo su alcune delle pattuglie in servizio in città con una serie di attività finalizzata ad intensificare e rendere più serrati i controlli nei confronti degli automobilisti indisciplinati e dei furbetti. In città, soprattutto in centro e nelle zone della cosiddetta movida, si vede davvero di tutto: parcheggi in doppia o tripla fila e fuori dagli spazi consentiti, auto sui marciapiedi, davanti gli scivoli e i passi carrabili o, come accaduto di recente, addirittura lasciate in sosta davanti l’ingresso di un palazzo su via Alimena, dove è dovuto intervenire il carro attrezzi.

Autoscan Capture: un vero ufficio mobile

Più nello specifico, il sistema Autoscan capture consente di svolgere tutta una serie di funzionalità operative per la gestione dell’iter dell’attività sanzionatoria relativa al Codice della Strada e ad altre violazioni attraverso la compilazione guidata dell’avviso o del verbale e l’accesso a banche dati. Si tratta di un sistema che consiste in una telecamera installata di fatto sull’auto in dotazione alla polizia municipale di Cosenza, che permette di accertare, in tempo reale, le violazioni in materia di sosta vietata ma anche di altre infrazioni al codice della strada, come ad esempio le auto sprovviste di copertura assicurativa, di revisione oppure rubate, grazie alla generazione di filmati.

Utilizzo massivo e collegamento con un sistema centrale

L’utilizzo massivo dello strumento consente di identificare velocemente tutti i tipi di veicoli, compresi ciclomotori e moto, mentre l’auto della municipale è in movimento su una determinata via, assicurando e garantendo sicurezza agli automobilisti che rispettano la normativa ed il codice della strada. Nel mirino, quindi, soprattutto gli automobilisti furbi e indisciplinati.

Le informazioni acquisite vengono trasferire ad un sistema centralizzato attraverso una rete locale o geografica collegandosi in tempo reale con la centrale operativa alla quale trasferisce in tempo reale tutte le informazioni, con un’ottimizzazione, in termini di efficienza e di efficacia.