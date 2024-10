Cosenza: segnalati ragazzini lanciare oggetti contro i passanti. Sui social: “fate attenzione”

COSENZA – I cittadini di Cosenza sono in allerta in queste ore per un gruppo di ragazzini, tra i 14 e i 16 anni, avvistati mentre lanciavano oggetti pericolosi contro i passanti. Alcune persone che avevano notato la scena li avevano sgridati, facendoli scappare. Subito dopo, però, il branco sarebbe ritornato nuovamente all’attacco con le solite modalità. Un atto che da semplice gioco può trasformarsi in vero e proprio vandalismo.

La segnalazione, che vi riportiamo, sta facendo il giro dei social:”ATTENZIONE, Segnaliamo che dalla traversa di ARGENTO CALZATURE (di fronte alla BIOCONTROL), Nei pressi della PALESTRA BODY PROJECT.. Ci sono 6/7 ragazzini, età media 15 anni, che lanciano mandarini ai passanti verso il viale parco in direzione dell’Istituto Tecnico Industriale. Fate molta attenzione”.