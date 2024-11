Cosenza, sciopero generale: Senese (Uil) «siamo qui per dare voce, a chi voce non ne ha»

COSENZA – A capeggiare il corteo dei manifestanti che hanno aderito alla sciopero generale questa mattina a Cosenza, la segretaria regionale della Uil Calabria, Mariaelena Senese e il segretario generale della NIDIL Cgil, Andrea Borghesi. La segretaria di Uil Calabria ha spiegato che si è cercato in tutti i modi un confronto con il Governo, per avanzare delle proposte abbastanza precise che però non sono state accolte e accettate.

“Siamo qui per dire che questa Manovra di Bilancio non attenziona quelli che sono i bisogni del Paese reale. Siamo qui per dare voce a chi voce non ne ha”. Mentre per Andrea Borghesi, questa Manovra peggiora la condizione del lavoro, ed aumenta il precariato, ed ha definito il ministro Matteo Salvini arrogante perché ha cercato in tutti i modi di bloccare lo sciopero generale.