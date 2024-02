Cosenza: rissa nella notte di Carnevale su corso Mazzini, poliziotto finisce in pronto soccorso

COSENZA – Una rissa si è verificata nel cuore della notte, presumibilmente nel corso di una delle diverse feste organizzate per il Carnevale, in un noto locale del centro città, situato su corso Mazzini. Secondo quanto emerso il diverbio tra alcuni ragazzi sarebbe iniziato prima all’interno del locale, per poi continuare fuori.

Sul posto, intorno alle 4.30, è intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti hanno dapprima tentato di sedare la rissa e di calmare gli animi, e nel corso della colluttazione un poliziotto è rimasto ferito. L’agente è stato portato in Pronto Soccorso all’Annunziata di Cosenza per le cure del caso. La Polizia ora è al lavoro per identificare le persone coinvolte nella rissa.