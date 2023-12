Cosenza, violenta rissa tra due gruppi di ragazzi: diversi feriti, interviene l’ambulanza

COSENZA – Risulta essere sempre più incisiva la presenza della Polizia di Stato, in particolar modo in questo periodo natalizio, in cui si riversano nel centro cittadino migliaia di persone anche all’interno dei locali dove, talvolta in modo disinvolto, vengono somministrate bevande alcoliche ai minori. A tal proposito, il personale della Squadra Volante supportato da personale della Squadra Mobile, nei giorni scorsi, impegnati nel dispositivo “antimovida”, sono intervenuti in una nota via cittadina poiché era scaturita tra due gruppi di ragazzi una violenta rissa.

Alla vista degli Agenti le persone coinvolte si sono immediatamente dileguate nelle vie limitrofe ma sono state prontamente intercettate. Gli stessi presentavano segni di colluttazione visibili dalle evidenti escoriazioni e tumefazioni al volto, tant’è che è stato richiesta assistenza sanitaria e di un’ambulanza.

Al termine delle dovute cure si è proceduto ai dovuti controlli di Polizia dove si appurava che tutti e quattro i corrisanti coinvolti risultavano essere gravati da innumerevoli precedenti penali per i reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli stessi per quanto sopra esposto, sono stati deferiti all’A.G. competente.