Cosenza: progetto “Missione Salute”, Stella Cometa rafforza l’attività dell’ambulatorio solidale

COSENZA – Sarà presentato domani pomeriggio nella sede di Stella Cometa, in via Popilia n. 39, a Cosenza, il progetto Missione Salute. L’obiettivo è di rafforzare grazie all’acquisto di strumenti di diagnostica come ecografo, elettrocardiografo ed altri supporti, l’attività dell’ambulatorio solidale gestito dalla stessa associazione. Alla presentazione del progetto, finanziato dalla Regione Calabria con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interverranno il presidente dell’associazione don Battista Cimino, il medico volontario e assessore comunale all’artigianato, commercio e attività produttive Massimiliano Battaglia, la responsabile del progetto e socia dell’associazione Daniela Vercillo, il vescovo della Diocesi Cosenza-Bisignano Giovanni Checchinato.

A moderare gli interventi la consigliera e segretaria del Consiglio direttivo dell’associazione, Marcella Sicilia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cosenza. Da sempre l’obiettivo di Stella Cometa è quello di azzerare il divario sociale che va sempre più crescendo, arrivando ad intaccare diritti imprescindibili come quello alla salute.

L’attività dell’ambulatorio va avanti da circa dieci anni ed è supportata da medici e infermieri volontari. Un lavoro importante e costante che cerca di rispondere alle necessità di chi ha difficoltà ad accedere alle cure sanitarie.