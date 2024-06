Cosenza Pride 2024: divieti di sosta e transito in occasione del corteo

COSENZA – Come è noto, la città di Cosenza ospiterà domani, sabato 22 giugno, la manifestazione “Cosenza Pride 2024”, promossa dall’Arcigay Cosenza e patrocinata dall’Amministrazione comunale. Il clou dell’evento è rappresentato dal corteo che partirà, alle ore 17,00, da Piazza Loreto per poi proseguire sul seguente percorso stradale: VIA CALOPRESE-PIAZZA BILOTTI-VIALE DEGLI ALIMENA-PIAZZA SCURA-VIA MONTESANTO-PIAZZA DELLA VITTORIA-CORSO UMBERTO con arrivo in PIAZZA DEI BRUZI.

Per il regolare svolgimento della manifestazione la Polizia Municipale ha adottato specifiche misure viabilistiche sulle aree interessate, al fine di garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. E’ stato istituito, con apposita ordinanza, il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di sabato 22 giugno, su Piazza Loreto, sul lato destro, da via Nicola Serra a via Caloprese.

Inoltre, è stato istituito il divieto di transito temporaneo, a fasi progressive, dalle ore 17,00 alle ore 21,00, al passaggio del corteo sul percorso indicato. In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione. Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.