Cosenza-Pisa: daspo a due tifosi responsabili di lesioni, ammonimenti e fogli di via obbligatori

COSENZA – Continua senza sosta l’attività di prevenzione svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza. Il Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, ha emesso 2 Daspo, 34 avvisi orali, 16 fogli di via obbligatori e 10 ammonimenti. Ha proposto, altresì, 5 sorveglianze speciali di P.S. I Daspo riguardano alcuni tifosi che in occasione della Partita Cosenza-Pisa si sono resi responsabili di lesioni.

I fogli di via obbligatori sono stati emessi nei confronti di pregiudicati, pericolosi per la sicurezza pubblica, i quali si trovavano in un Comune diverso dalla loro residenza. Agli stessi è stato inibito il ritorno nei suddetti Comuni per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. I provvedimenti sono stati emessi su proposta dei presìdi territoriali dell’Arma dei Carabinieri. Sono stati notificati 10 ammonimenti nei confronti di altrettanti soggetti residenti in provincia che hanno posto in essere gravi condotte di stalking e maltrattamenti nei confronti di compagne, mogli e conviventi.

Infine sono state avanzate 5 proposte di Sorveglianza Speciale alla Competente Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, con precedenti per associazione mafiosa, reati contro il patrimonio ed altro. Allo stesso modo continua incessante l’attività di prevenzione e controllo del territorio attuata dal personale dalla Squadra Volanti di questa Questura che, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, solo nel mese appena trascorso, ha determinato l’arresto di 3 persone per furto d’auto ed una per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, la denuncia di 18 individui in stato di libertà, 3 segnalazioni amministrative ex art 75 DPR 309/90, il controllo di 4857 soggetti, 2550 veicoli, oltre ad elevare 94 contravvenzioni al Codice della Strada.