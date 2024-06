Cosenza, pazienti con disturbi alimentari lanciano una petizione «unico centro rischia chiusura»

COSENZA – Le pazienti del Centro Medico Biolife di Cosenza, reparto diurno del Disturbo del Comportamento Alimentare, si mobilitano in rete con una petizione sulla piattaforma Change.org che ha superato le 800 firme in meno di 24 ore. “Se siamo qui a scrivere questo appello – scrivono le promotrici dell’iniziativa – è soprattutto grazie all’immenso sostegno fornitoci dal centro stesso. È l’unica realtà esistente sul territorio provinciale che rischia la chiusura per mancanza di fondi”.

Proprio per scongiurare la chiusura del Centro, le pazienti del reparto specializzato nel trattamento dei DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) chiedono di firmare la petizione e sostenere la loro battaglia. Se il Centro chiudesse, “verrebbe negato il diritto alla salute di molte persone che soffrono di questa malattia”. Una situazione che costringerebbe i pazienti a rivolgersi a strutture fuori regione per accedere alle cure. “Un passo importante ma non sempre accessibile. Perché bisogna essere fortunati anche ad ammalarsi? Perché – continua il testo dell’appello – chi soffre di un’altra patologia può avere il privilegio di potersi curare e chi soffre di DCA no? Il nostro è un grido disperato di aiuto”.