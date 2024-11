Cosenza: nuovo ospedale Hub, Caruso ad Antoniozzi “Non c’è più tempo per le parole, occorrono i fatti”

- Advertisement -

COSENZA – “L’ospedale hub di Cosenza deve vedere la luce subito. Non c’è più tempo per le parole. I cittadini/utenti hanno bisogno e con urgenza di fatti”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso rispondendo alla richiesta formulatagli dall’On. Antoniozzi di riapertura della discussione sulla ubicazione dell’importante presidio ospedaliero.

“Una richiesta – prosegue Caruso – che francamente andrebbe indirizzata prima che al sottoscritto al presidente della Regione. È stato Roberto Occhiuto che ha messo in discussione l’iter realizzativo che era già al compimento. Sono state cestinate, con dispendio di ingenti risorse, gli orientamenti assunti dal Consiglio Comunale di Cosenza e l’esito dello studio di fattibilità commissionato dalla stessa Regione per l’allocazione a Vagliolise rischiando così, oltretutto, di non poter più disporre dei finanziamenti Inail”.

“Occhiuto lo faccia dove vuole ma lo faccia subito”

“Per quanto mi riguarda, ritenendo invece indispensabile procedere celermente alla realizzazione del nuovo ospedale, ho più volte avuto modo di affermare, e lo ribadisco anche in questa occasione, che Occhiuto lo può fare dove vuole, l’importante è che lo faccia subito. Detto ciò, è appena il caso di far notare al mio amico Alfredo Antoniozzi che la sua proposta di realizzazione della cittadella universitaria e del nuovo ospedale proprio nella zona dove attualmente si trova, cozza con l’idea espressa da Roberto Occhiuto di costruirlo ad Arcavacata, trasformandolo, peraltro, in Policlinico. Ergo, per cui non prendiamoci in giro e, soprattutto, che non si prendano in giro i cittadini/utenti. Roberto Occhiuto, commissario della sanità e presidente della Regione, è della stessa coalizione politica del vicecapogruppo di FdI per cui, immagino, che ci sia un dialogo tra di loro. Se non è così, però, ne prendiamo atto. A tal riguardo temo, invece, che Alfredo Antoniozzi, persona perbene, teme che l’Ospedale Hub non sarà mai realizzato perché il Presidente Occhiuto difetta di annuncite ed è poco propenso a fare parlare i fatti, cerca di sollecitare una scelta condivisa ma illusoria e non certo per mia responsabilità”.

“All’on. Antoniozzi – conclude Franz Caruso – rivolgo pertanto l’invito a sostenere la realizzazione , che sarebbe certa ed immediata, del nuovo presidio ospedaliero la cui ubicazione più giusta, per quanto mi riguarda, rimane Vagliolise, anche come polo di riferimento di un processo di rigenerazione urbana che richiede la costituente nuova città unica”.