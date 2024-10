Cosenza, nuova denuncia dell’opposizione su alcune strutture abbandonate e degradate

COSENZA – Nuova denuncia della minoranza consiliare a Palazzo dei Bruzi in merito allo stato di abbandono di alcune strutture comunali che, oltre a non essere più fruibili, versano anche in uno stato di degrado, “a causa dell’immobilismo – rimarcano i consiglieri di centrodestra – da parte dell’Amministrazione comunale”. Stiamo parlando dei Bocs Art, le residenze artistiche situate sul lungofiume, nella parte storica della città, una volta utilizzate per eventi e mostre artistiche.

“Sono totalmente abbandonati nonostante le promesse che sono state fatte sia in sede di commissioni che durante i consigli comunali e nei dibattimenti – ha ricordato il consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Luberto. Ci era stato assicurato che sarebbe stato messo in campo un cronoprogramma volto a valorizzare queste strutture bellissime. Tutto ciò non è avvenuto e questa situazione ci preoccupa perché l’esistente rischia di finire nel degrado più assoluto”

Dai box Art al Planetario

Oltre ai Bocs Art, naturalmente i consiglieri di minoranza a Palazzo dei Bruzi sono ritornati sullo stato di abbandono del Planetario in contrada Gergeri. “Noi assistiamo – ha aggiunto Luberto – ad un’azione da parte dell’attuale Amministrazione comunale che si è limitata a realizzare delle opere che erano già programmate e preventivate prima del suo insediamento. Tutti abbiamo visto e continuiamo a vedere lo stato di abbandono in cui versa il Planetario. Queste sono strutture che possono garantire un rilancio della città sotto l’aspetto culturale, economico e della vita stessa dei cittadini che, nella loro città, hanno il diritto di usufruire di queste strutture che ad oggi versano in condizioni di degrado”.