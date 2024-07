‘Cosenza Nuova’ contro gli ecomostri urbani: a lavoro con Soprintendenza, Architetti e Ingegneri

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso, ha ritenuto necessario, in accordo con l’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, avviare le procedure per l’istituzione di un tavolo tecnico- istituzionale di concertazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Cosenza, l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, l’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri rispetto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio cittadino denominato ”Cosenza Nuova” e che riguarda, per fare solo pochi esempi, l’area compresa tra Corso Mazzini, Corso Umberto e via Rivocati.

In tale direzione l’assessore Incarnato ha inviato questa mattina una lettera/invito alle suddette Istituzioni ed organismi a voler partecipare alle riunioni che saranno convocate al fine di concordare valutazioni e proposte di merito. In particolare si legge nella missiva “attesa l’importanza che riveste il vincolo proposto dalla Soprintendenza per la tutela degli immobili storici presenti nell’area interessata dallo stesso; visto che il Comune ha da tempo avviato l’iter di adozione del nuovo strumento urbanistico generale e che, anche in relazione agli indirizzi che l’Amministrazione Comunale ha deliberato per la programmazione dello sviluppo territoriale, molti cittadini e operatori economici hanno manifestato la propria preoccupazione in merito all’incidenza che il vincolo avrà sull’attuazione degli eventuali interventi edilizi, preannunciando la proposizione di specifiche osservazioni e proposte, ritenendo necessaria una concertazione partecipata, si istituisce un tavolo tecnico per la valutazione degli effetti del suddetto vincolo e delle eventuali osservazioni e proposte per come previsto”. Come si ricorderà la comunicazione da parte della Soprintendenza, dell’avvio della procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico, per le peculiarità del paesaggio urbano rappresentato da “Cosenza Nuova” è pervenuta al Comune nell’ambito di una riunione con l’assessore Pina Incarnato lo scorso 21 giugno, che l’ha immediatamente accolta con molto favore.

“La necessità di un tavolo di concertazione è di primaria importanza, in vista del vincolo – affermano il sindaco Franz Caruso e l’assessore Incarnato -. E’ dirimente, infatti, consentire una valutazione aperta anche al contributo degli ordini professionali, associazioni e cittadini che in questi giorni chiedono risposte in merito a tale iniziativa. Ritengo giusto ed opportuno, inoltre, che si tenga conto delle esigenze di tutela paesaggistica ed architettonica, ma è di notevole rilevanza considerare anche gli ambiti in cui è necessario intervenire con programmi di rigenerazione”.