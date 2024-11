Cosenza: “Musica e spiritualità” nella sede dell’associazione Stella Cometa

- Advertisement -

COSENZA – L’associazione Stella Cometa ha promosso un evento unico e coinvolgente che si terrà il prossimo venerdì 29 novembre alle ore 17:00, presso la propria sede in via Popilia n. 39 a Cosenza. Un’atmosfera di profonda spiritualità e armonia grazie alla musica. L’evento, intitolato “Musica e spiritualità“, sarà un’occasione per riflettere sul profondo legame tra le note e l’anima, per ritrovare un senso di pace interiore e connettersi con gli altri.

Il teologo Tom Beaudoin definisce la musica “il fluido amniotico della società contemporanea, luogo in cui esercitiamo la nostra spiritualità”. Interverranno Don Battista Cimino, presidente dell’associazione Stella Cometa, Maria Sergio, docente presso l’I.I.S. Lucrezia della Valle – Cosenza, il maestro e compositore Francesco Perri, direttore del conservatorio Stanislao Giacomantonio – Cosenza, modera il socio e ideatore dell’evento Francesco Viapiana. La serata sarà allietata dal duo musicale Romilda Cozzolino e Marco Iaconetti e arricchita dalla presenza di alcune classi di studenti del’I.I.S. Lucrezia della Valle – Cosenza.