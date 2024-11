Cosenza: Mese del Benessere, assessore De Marco: «la promozione della salute inizia anche a tavola»

- Advertisement -

COSENZA – “Oggi più che mai, il benessere e la salute iniziano dalle scelte che si compiono quotidianamente, anche a tavola. Non v’è dubbio, infatti, che una delle basi principali di uno stile di vita sano risiede nell’alimentazione”. E’ questa in estrema sintesi la conclusione dell’ultimo incontro “Alimentare il cambiamento: la famiglia al centro” svoltosi a Palazzo dei Bruzi nell’ambito della campagna di promozione del benessere psicofisico promossa ed organizzata dall’assessorato alla salute, guidato da Maria Teresa De Marco, in collaborazione con l’Associazione Missionlife.

“Con il sindaco Franz Caruso, sin dal nostro insediamento abbiamo inteso promuovere in ogni ambito e sotto ogni aspetto il benessere dei nostri concittadini”. E’ quanto afferma l’assessore Maria Teresa De Marco, soddisfatta per la straordinaria partecipazione che si è registrata in tutti gli incontri del Mese del Benessere di Novembre e dedicato alla prevenzione ed alla promozione della salute dall’età evolutiva.

“”Su espressa indicazione del sindaco Franz Caruso – prosegue l’assessore De Marco – ho lavorato molto per organizzare tavoli tematici alla presenza di medici specialisti ed esperti del settore, aperti ai cittadini, al fine di promuovere l’interlocuzione diretta medico-paziente. La prevenzione, infatti, rappresenta uno strumento indispensabile per la promozione della salute, soprattutto per alcune patologie. Sulla base di questa convinzione abbiamo attuato una serie di azioni che vanno anche oltre le pur importanti e necessarie iniziative per informare i cittadini e sensibilizzare la popolazione affinché si adotti uno stile di vita sano e sempre attivo, favorendo anche la pratica motoria che sprigiona una straordinaria efficacia in chiave salutistica perché aiuta a prevenire l’insorgenza di diverse patologie da quelle cardiovascolari all’obesità, al diabete. In questo solco, mi piace ricordare, l’installazione di defibrillatori in moltissime zone della città, che ha reso il nostro un territorio cardioprotetto, e le numerose campagne di screening gratuito già messe in campo. Su questa strada intendiamo proseguire perché prevenire salva la vita in moltissimi casi”.