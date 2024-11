Mario Occhiuto sui social: “demoliscono le piste ciclabili e si prendono il merito della classifica di Legambiente”

- Advertisement -

COSENZA – “Come chiamereste voi un Comune che demolisce piste ciclabili per far spazio alle strisce blu e poi si prende il merito di un tredicesimo posto nella classifica di Legambiente, grazie a progetti che aveva solo ereditato?”. E’ quanto scrive il senatore Mario Occhiuto, ex sindaco della città dei Bruzi anche a seguito delle recenti dichiarazioni del consigliere delegato di Agenda Urbana, Francesco Alimena che, nei giorni scorsi era intervenuto sul ‘riconoscimento’ sottolineando come non fosse “casuale che Cosenza si aggiudica il primato tra le città del sud Italia capoluogo di provincia nel Rapporto 2024 di Legambiente e Ambiente Italia dedicato all’ambiente urbano. Questi risultati sono stati ottenuti grazie all’ azione amministrativa di palazzo dei Bruzi svolta dall’insediamento di Franz Caruso ad oggi”.

Mario Occhiuto su Facebook scrive “Quando ero sindaco, Cosenza era arrivata al quarto posto, ed eravamo in cammino verso il podio grazie anche alle piste ciclabili e alle aree pedonali che avevamo realizzato con una visione chiara: fare della nostra città un modello di sostenibilità e vivibilità. Ora, quella visione sembra essere stata sacrificata per logiche di breve termine. Davvero si può credere di andare avanti demolendo quello che ci aveva portati a risultati concreti? Cosenza merita molto di più: merita coraggio, coerenza e la continuità di un progetto che guardi al futuro”.