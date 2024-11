Cosenza, Mancini(Pd): ‘ la Città Unica rappresenta una maggiore opportunità di crescita per tutti ’

COSENZA – Dopo che il TAR della Calabria ha rigettato i ricorsi contro la Regione Calabria, presentati dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, da quello di Castrolibero, Orlandino Greco da un’associazione di Cosenza e da alcuni comitati di Rende, che chiedevano l’annullamento del referendum del prossimo primo dicembre sulla Città Unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero, i vari comitati del SI’ alla Città Unica, hanno ripreso a lavorare e a lanciare appelli ai cittadini dei tre comuni interessati alla consultazione, come nel caso di Giacomo Mancini, che per il Partito Democratico coordina i comitati del “SI’” riconducibili al Pd. Giacomo Mancini ha spiegato come sia fondamentale che i cittadini vadano a votare, in quanto il voto rappresenta l’espressione più alta in una democrazia.

- Pubblicità Sky-