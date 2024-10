Cosenza, lavori di risanamento del costone della strada in Contrada Jassa. Sopralluogo del Sindaco

COSENZA – Sopralluogo del sindaco Franz Caruso per controllare i lavori di risanamento del costone della strada in alveo di contrada Jassa, che rappresenta l’unico accesso per le abitazioni che su essa insistono. “L’intervento che stiamo portando avanti – afferma il sindaco Franz Caruso – è parte del più complessivo progetto per la “mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini” di cui fanno parte anche Via Soluzzo Cavalcanti, Via Garibaldi – Via Grotte San Francesco d’Assisi, Salita Nicola Adamo, la SP 241-Timpone degli ulivi, Via Giovanni Macchione, Contrada Canale a Donnici Superiore, Contrada Greci e Corso Vittorio Emanuele.

Quest’ultima arteria viaria, l’abbiamo già aperta alla viabilità così come molti altri lavori sono stati anche completati. Su contrada Jassa, invece, si sta impiegando più tempo di quanto previsto inizialmente, perché l’opera è risultata molto più difficoltosa ed articolata, richiedendo l’impiego di mezzi speciali anche per il trasporto del materiale. Nonostante ciò, devo dire che i lavori proseguono a ritmo serrato e mi auguro che si possano concludere nel più breve tempo possibile.

“L’intero progetto di mitigazione del rischio sismico ed idrogeologico nel Centro Storico, che è un problema annoso è stato ed è un mio grande assillo. Sin dal mio insediamento – conclude Franz Caruso – ho cominciato a lavorare per recuperare il finanziamento che si stava perdendo per porre in essere, successivamente, e con celerità ogni atto e procedura che ci sta portando oggi a superare le diverse situazioni di criticità che erano già presenti ed a cui non si dava risposta da tempo come, per fare un solo esempio, quella di corso Vittorio Emanuele, chiusa da sei anni e che noi, per come detto, abbiamo riaperto a giugno scorso. Su questa strada proseguiremo per dare finalmente risposte concrete ai cittadini amministrati anche in termini di sicurezza del territorio“.