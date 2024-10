COSENZA – Domani, domenica 13 ottobre, torna l’appuntamento annuale con “Domenica di Carta”, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e l’Archivio di Stato di Cosenza partecipa a questa importante iniziativa con la mostra documentaria e di fanzine dal titolo “Carta in festa: dall’Archivio alle Zines”.

La mostra, allestita grazie alla collaborazione di Zinèe, un gruppo di liberi professionisti, che crede nella contaminazione delle arti e nella condivisione dei processi creativi, sarà visitabile in questa giornata speciale e gratuita. Si tratta di un’occasione imperdibile per riscoprire il patrimonio archivistico dello Stato e scoprire il mondo delle fanzine, una pubblicazione indipendente fatta e distribuita da persone entusiaste di un particolare argomento, come musica, letteratura o un fandom specifico. Concepite con passione e amore, le fanzine rappresentano uno straordinario esempio di come la creatività possa dar vita a forme espressive nuove e spontanee, lontane dai circuiti tradizionali della pubblicazione.

La mostra sarà inaugurata alle ore 17:00 e prevede i saluti iniziali e la presentazione dell’evento saranno a cura della Direttrice dell’Archivio, la Dott.ssa Maria Spadafora, interverranno Claudio Valerio e altri rappresentanti di Zinée. L’evento prevede l’esposizione di antichi documenti dell’Archivio, affiancati da fanzine autoprodotte contemporanee, creando un parallelo tra le testimonianze storiche e le espressioni moderne. Un’occasione per riflettere sull’evoluzione della comunicazione e della creatività su carta, mettendo in risalto come tradizione e innovazione possano convivere e arricchirsi reciprocamente. L’Archivio di Stato di Cosenza invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa importante occasione per partecipare a questo evento unico, che esplora il dialogo tra passato e presente attraverso la carta.

La mostra documentaria e di fanzine sarà visitabile il 13 ottobre dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Ancora fino al 21 novembre con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 16:30.