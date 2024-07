La rinascita di Portapiana. Parcheggio interrato da 1.200 mq, nuovo ascensore e area per sport e tempo libero

COSENZA – Sono in via di ultimazione i lavori di uno dei “Cantieri CIS” che stanno rimodellando la città vecchia. Si tratta, in particolare della riqualificazione di Portapiana con un’area di intervento, di oltre 3000 mq, situata nella zona sottostante all’ex Caserma Garibaldi ed alla Chiesa di Santa Maria che prevede, su tutti, la rifunzionalizzazione del parcheggio interrato con il recupero del piano interrato adibito ad autorimessa, la sostituzione dell’ascensore non funzionante con uno di ultima generazione che entro la fine del mese vedrà la fine dei lavori e la messa in funzione. A questi si aggiunge la riqualificazione dell’intera area sovrastante.

Il quartiere di Portapiana rappresenta un’area di grandissima importanza storica ed anche strategica per la città di Cosenza. Dopo la riapertura di Corso Vittorio Emanuele, l’attenzione adesso si è focalizzata sulla parte più a Sud del quartiere alle porte del centro storico con il nuovo progetto che promette di migliorare significativamente l’accessibilità di tutta la zona grazie ai fondi CIPE.

Il parcheggio multipiano di Portapiana operativo dopo 20 anni

La parte più importante dei lavori è quello che prevede la rifunzionalizzazione totale del parcheggio interrato di circa mq 1200 e dell’intera area sovrastante. Il parcheggio, completato nel 2003, dopo un brevissimo periodo di utilizzo venne dismesso divenendo negli ultimi vent’anni un luogo abbandonato e preda di vandali. Con il nuovo intervento è stato completamente rifunzionalizzato il piano interrato adibito ad autorimessa tramite l’impermeabilizzazione completa del solaio di copertura, l’adeguamento funzionale degli spazi interni, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di nuovi locali igienici e di servizio, il rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione, il ripristino di ringhiere, cancelli e opere in ferro di finitura.

Parcheggio, percorsi pedonali, arredo urbano e campo per lo sport

Il parcheggio sarà dotato delle più moderne tecnologie per la gestione degli spazi, inclusi sistemi di pagamento automatizzati e quelli per la sicurezza avanzata. Inoltre, si prevede l’integrazione di spazi verdi e nuove aree pedonali per migliorare l’aspetto estetico e la fruibilità dell’area. Dal livello parcheggio si potrà raggiungere l’area antistante alla Chiesa di Santa Maria, con l’utilizzo di un ascensore di ultima generazione che ha sostituito quello fuori uso per via del degrado e della vandalizzazione degli impianti. Per raggiungere il livello superiore si potrà utilizzare anche una scala interna o in alternativa un vialetto esterno.

Gli interventi hanno riguardato anche la rimozione e successiva posa di manto in erba sintetica del campo di calcetto e la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione con proiettori a led nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali in termini di sostenibilità. Sono stati adeguati i percorsi pedonali esistenti, per l’accessibilità all’area sovrastante il parcheggio, con la sistemazione esterna con verde, posa di elementi di arredo urbano, pavimentazione in pietra rigenerata. Nelle scorse settimane, è stato effettuato un sopralluogo sullo stato di avanzamento dei lavori nel quale erano presenti il presidente della commissione Ambiente Massimiliano D’Antonio, il RUP dell’intervento Ing. Eugenio Condino, il progettista Salvatore Leto ed il il Consigliere comunale, delegato al Centro Storico ed all’attuazione del Cis e di Agenda Urbana, Francesco Alimena.

“Riqualificazione del centro storico per la crescita di tutta la città”

“Il CIS insieme ad Agenda Urbana – ha evidenziato Francesco Alimena – rappresentano la fase effettiva di quel rilancio complessivo della parte antica del nostro territorio, che servirà come sviluppo e crescita di tutta la città con ricadute rilevanti anche per la sua area urbana. La riqualificazione di Portapiana, in particolare, con la rifunzionalizzazione del parcheggio rientra nelle strategie di rigenerazione urbana che stiamo affrontando anche attraverso la realizzazione di un efficiente sistema viario, contestualmente al tema dei parcheggi”.

“La riqualificazione di Portapiana – continua Francesco Alimena – con un finanziamento pari a 798.657,75 euro prevede la rifunzionalizzazione del parcheggio interrato e dell’intera area sovrastante. Il parcheggio, soprattutto, completato nel 2003 dopo un breve periodo di utilizzo è stato dismesso divenendo negli ultimi vent’anni un luogo abbandonato e vandalizzato. La struttura, però, ha rappresentato e rappresenta, oggi più di ieri, un servizio fondamentale per tutti i residenti ed, in particolare, per gli utenti del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio e della Chiesa di Santa Maria”.

Accesso meccanizzato di Colle Pancrazio

Il nostro obiettivo, pertanto, è quello di riaprirlo attualizzandone gli spazi e gli impianti, insieme ad una valorizzazione dello spazio di accesso al campo di calcetto già realizzato con una sistemazione a verde, sedute e spazi per il tempo libero. Inoltre, il ripristino dell’ascensore in seno al parcheggio di Portapiana, si integra perfettamente con altri tre interventi CIS che prevedono l’accessibilità meccanizzata di Colle Pancrazio nei suoi 4 lati: il ripristino della scale mobili di Piazza XV Marzo, l’ascensore di Piazza Duomo ed il futuro ascensore di Piazza Valdesi che attraversa il rione Santa Lucia per raggiungere San Francesco D’Assisi”.