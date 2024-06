Cosenza, inaugurati altri 6 nuovi posti letto in Terapia Intensiva dell’Annunziata

COSENZA – La Terapia Intensiva e Rianimazione dell’Ospedale Civile dell’Annunziata è stata dotata di altri 6 nuovi posti letto. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta presso il reparto alla presenza del Commissario Straordinario Vitaliano De Salazar che ha anche scoperto una targa in memoria del dottor Salvatore Caporale, medico anestesista, in servizio all’Annunziata sin dal 1959 ed uno dei fondatori del reparto di Rianimazione. Presenti anche i familiari di Gisella Perri, i cui genitori nel lontano 1975 donarono circa 75 milioni di lire, perché la giovane donna era deceduta anche a causa della mancanza di un centro di Rianimazione nella città di Cosenza. Per l’ampliamento del reparto sono stati utilizzati – spiega sempre De Salazar – sono stati utilizzati i fondi Pnrr e i Fondi Por per i nuovi macchinari per un totale di 2 milioni e cento mila euro. Il prossimo 5 luglio sarà inaugurato il nuovo Pronto Soccorso. E con questo nuovo ampliamento il reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza è il più grande del Sud Italia.

