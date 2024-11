Cosenza, inaugurata sul Parco del Benessere l’opera “Lascia un cuore in Calabria”

- Advertisement -

COSENZA – Da questa mattina una nuova opera è presente sul Parco del Benessere. Svelata dal sindaco Franz Caruso nel corso di un’iniziativa a cui hanno partecipato anche gli assessori Pina Incarnato, Damiano Covelli e Francesco De Cicco e i consiglieri comunali Antonietta Cozza e Francesco Turco. Si tratta di una scultura raffigurante la Calabria con localizzata la città di Cosenza dell’artista Giuseppe Biscardi che l’ha donata alla città.

“Con l’installazione di questo elemento artistico valorizziamo ulteriormente il Parco del Benessere – ha affermato Caruso – Insieme all’artista Giuseppe Biscardi, che ringrazio per la donazione, ancora una volta rivolgo il mio appello accorato ai cittadini ed a tutti i visitatori di questo luogo a tenere alto il loro senso civico che si riflette sul decoro urbano complessivo. Proprio questa infrastruttura è stata ed è tuttora, purtroppo, oggetto di comportamenti di inciviltà e di villania che devono essere assolutamente debellati perché una città che vuole proiettarsi verso un futuro di crescita e di sviluppo deve essere rispettata e tutelata dai suoi residenti. L’ho detto più volte e lo ripeto: Cosenza è casa nostra e come tale deve essere trattata. Per cui non buttiamo i rifiuti per terra, raccogliamo le deiezioni canine, non imbrattiamo panchine e muri e, soprattutto, non distruggiamo i giochi e le strutture sportive”.

L’appello del sindaco è stato accolto e rilanciato dallo stesso artista Biscardi che ha realizzato l’opera “Lascia un cuore in Calabria” con l’obiettivo di promuovere l’immagine bella della Calabria divulgandola, innanzitutto, tra i calabresi, così da contribuire a rinvigorire quel senso di appartenenza che identifica una comunità, che solo se unita e coesa può far grande una terra ed il suo popolo.