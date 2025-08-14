Cosenza in lacrime per l’ultimo saluto a Padre Fedele, il frate ultrà degli ultimi “Ciao Monaco”

- Advertisement -

COSENZA – Lacrime, dolore ma anche speranza per quello che Padre Fedele ci ha lasciato in dono dopo la sua morte: la fede, l’amore per il prossimo e anche il perdono. “Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio” ha sempre ripetuto. In tanti si sono ritrovati questa mattina per l‘ultimo saluto al frate ultrà del Cosenza. Padre Fedele Bisceglia, 87 anni, si è spento nella notte tra martedì e mercoledì nel reparto di Geriatria dell’Inrca, dove era ricoverato.

C’erano tutti oggi in chiesa: dai familiari ai tifosi del Cosenza (anche i supporter del Casarano), dalle istituzioni, con in testa il Sindaco, alle persone che ha aiutato nel corso della sua vita… fino ai suoi collaboratori che gli sono stati sempre vicino anche negli ultimi dolorosi mesi della malattia che ha affrontato come un leone combattendo senza mai arrendersi.

“Tra ultimi e ultras il tuo esempio vivrà nell’eternità”.Così uno striscione dei suoi amatissimi ultras rossoblu appeso ieri all’Oasi Francescana che più di tutti in poche parole ha riassunto chi era Padre Fedele. Applausi e commozzione all’arrivo della bara davanti il sagrato. Una bara semplice come era Padre Fedele e posizionata davanti all’altare in una chiesa oramai stracolma.

Sopra il feretro il vangelo, una maglia numero del Cosenza con il suo nome e la sciarpe mentre il vescovo di Cosenza Giovanni Checchinato iniziava la celebrazione del rito funebre. Prima della messa è stata data lettura del conferimento da parte della città e del Sindaco Caruso del sigillo della città per la sua opera caritatevole e aver fondato l’Oasi francescana”.