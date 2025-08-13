Addio a Padre Fedele: si è spento nella notte all’Inrca «una vita dedicata agli ultimi, ai poveri, agli invisibili»

- Advertisement -

COSENZA – Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri ha comunicato che Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre. Si è spento presso la clinica INRCA, circondato dall’affetto sincero di chi ha condiviso con lui un cammino fatto di servizio, fede e dedizione. Figura carismatica e instancabile, Padre Fedele ha dedicato tutta la sua esistenza agli ultimi, ai poveri, agli invisibili della società. È stato fondatore e anima pulsante del Paradiso dei Poveri, un luogo non solo fisico ma anche spirituale, dove ha donato rifugio, conforto e dignità a chi non aveva più nulla.

La sua vita è stata testimonianza viva di carità e giustizia, sempre mossa da una fede profonda e concreta, capace di trasformare il dolore in speranza. A chi gli chiedeva quale fosse il senso del suo operato, rispondeva con semplicità e forza: “Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio.”

Padre Fedele lascia un vuoto profondo, ma anche un seme prezioso. Il suo spirito continuerà a vivere in ogni gesto d’amore verso il prossimo, in ogni mano tesa, in ogni parola di conforto donata senza giudizio. In questo momento di lutto, ci stringiamo nella preghiera, certi che dal cielo continuerà a guidare i suoi poveri, come ha sempre fatto sulla terra. Ciao Padre Fedele, riposa in pace. La redazione di Quicosenza si stringe all’abbraccio della città ed esprime le più sentite condoglianze.