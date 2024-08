Cosenza, il sogno di un lavoro poi il furto in casa: “Aiutatemi a tornare dai miei cari in Nigeria”

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Silvester, postato dalla pagina del supermercato di Cosenza in cui lavora. L’uomo, definito da quelli che lo conoscono come una persona gentile e un grande lavorato re, aveva iniziato a lavorare raccogliendo 3mila euro, necessari per ritornare dalla sua famiglia in Nigeria. Purtroppo, l’uomo è stato derubato di tutti i suoi averi e ora chiede aiuto per poter riabbracciare i suoi cari.

“Mi chiamo Silvester, ho 42 anni e vengo dalla Nigeria. Dopo aver attraversato il deserto e il Mediterraneo, sono arrivato in Italia. Durante il viaggio ho rischiato tante volte la vita, a causa della precarietà dei mezzi di trasporto e della brutalità di trafficanti e scafisti. Ho deciso di venire in Europa per poter regalare a me stesso e, soprattutto, ai miei cari delle condizioni di vita migliori. Quando sono arrivato in Calabria, a Cosenza, dapprima ho vissuto grazie alla generosità dei calabresi, i quali non mi hanno fatto mai mancare il loro piccolo sostegno mentre trascorrevo le mie giornate davanti all’ingresso di un supermercato del centro. Poi, un bel giorno, i giovani gestori di quell’attività, scrutando nella mia anima, sono riusciti a capire che dietro quell’umile aspetto c’erano delle potenzialità, tanta voglia di fare, di vivere e dei sogni che aspettavano di tradursi in realtà. Grazie a loro ho un lavoro regolare e, per la prima volta, dopo tanto tempo, ho riassaporato il gusto intenso della dignità umana!

Ho lavorato sodo per mettere da parte i soldi necessari per fare rientro al mio Paese di origine per un brevissimo periodo: desideravo riabbracciare i miei cari, che non vedo dal giorno della mia partenza per l’Europa. Ho risparmiato 3.000 euro, comprato vestiti, scarpe e una valigia capiente. Ma il 22 agosto 2024, al rientro dal lavoro, nella mia umile abitazione ho trovato lo scompiglio: i vestiti, le scarpe, la valigia e la scatola di latta dove riponevo i miei risparmi quotidiani erano spariti. I ladri mi hanno portato via tutto. Per un istante il mondo mi è crollato addosso, ma subito dopo ho pensato al gran cuore dei calabresi, i soli in grado di comprendere le sofferenze che derivano dalla difficile decisione di emigrare per ridare un senso alla propria vita. Così, ancora una volta, mi rivolgo a voi e vi chiedo un piccolo aiuto per poter rivedere la mia famiglia. Chi volesse offrire il suo contributo può farlo rivolgendosi direttamente al supermercato A&O – ubicato in via MEDAGLIE D’ORO 68, PIAZZA AUTOLINEE, Cosenza – oppure AL NUMERO DI TELEFONO 0984-413560″.