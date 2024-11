Cosenza, il raduno del Nucleo Radiomobile Carabinieri in servizio 30 anni fa: abbracci e commozione

- Advertisement -

COSENZA – Il 21 novembre 2024, a Cosenza, circa 50 Carabinieri appartenenti al Nucleo Radiomobile e motociclisti della città dei Bruzi in forze trent’anni fa circa, con svariati gradi, in congedo ed ancora in servizio, provenienti da diverse regioni d’Italia, si sono incontrati in occasione della Virgo Fidelis.

Questi dopo aver partecipato alla cerimonia religiosa, tenutasi presso la chiesa di San Domenico, si sono radunati presso la Caserma Paolo Grippo ex sede del comando Provinciale e della Radiomobile di Cosenza sino ai primi anni 2000, per visitare nuovamente gli uffici militari ivi ubicati. Tantissima la commozione che ha travolto tutti i partecipanti, nel rivedersi, nel riabbracciarsi, nel raccontarsi e nel ricordare i colleghi non più tra loro.

Sono così emersi sempre vivi i valori insiti dell’Arma: l’onore della divisa indossata, la fedeltà al giramento prestato, l’amicizia che dura nel tempo e si rinnova nonostante il passare degli anni e il costante senso patriottico. Il raduno si è concluso con un pranzo conviviale, durante il quale è stato omaggiato con una giberna di ceramica, l‘Appuntato Lifrieri Dionisio di circa 90 anni, in forza alla Radiomobile di Cosenza dal 1965 al 1996, da tutti molto stimato. Non sono mancate lacrime e sorrisi, che manterranno sempre vivida la “fiamma ” dei ricordi.