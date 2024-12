- Advertisement -

COSENZA – Auguri al driver cosentino Simone Iaquinta. Il 6 dicembre scorso nella splendida cornice di Tenuta Contessa, si è svolto un evento straordinario che ha unito l’emozione del motorsport con la magia del matrimonio. Il protagonista della giornata è stato il pluri-campione automobilistico Simone Iaquinta, noto per i suoi successi in pista e per la sua incredibile carriera nel mondo delle corse. Al suo fianco, la sua compagna Angela Capalbo, che ha condiviso con lui non solo la passione per le auto ma anche un amore che ieri ha raggiunto il traguardo più importante: il matrimonio.

Un’emozione che ha coinvolto tutti gli invitati alle nozze del campione cosentino, tra cui numerosi altri automobilisti di fama, amici e personaggi illustri, come il Manager motorsport di Porsche Italia, il titolare del team Ghizzani ed anche il proprietario della nota torrefazione Caffè Borbone, loro testimone di nozze.

1 di 5

Per l’occasione, la struttura è stata trasformata in un paradiso floreale, grazie all’estro creativo della wedding planner Maria Rosaria Motta e della sua agenzia Eventi Chic, che hanno curato ogni dettaglio con eleganza e raffinatezza. Il menù, pensato per stupire i palati più esigenti, è stato un viaggio culinario nella tradizione calabrese, realizzato con maestria dallo Chef Pietro Parisi e dal suo staff. I festeggiamenti si sono svolti in un’atmosfera unica, una fusione di eleganza, adrenalina e gioia, creando una giornata indimenticabile che rimarrà nei cuori di tutti i presenti. Congratulazioni ai neosposi e a tutti coloro che hanno partecipato a questo matrimonio straordinario.

Simone Iaquinta una vita per le auto

Simone Iaquinta,

pilota castrovillarese del team Prima Ghinzani Motorsport, nel corso della sua carriera è stato già due volte campione della Carrera Cup Italia, una delle competizioni più prestigiose del mondo Porsche nel panorama tricolore.