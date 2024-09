Cosenza, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri si è presentato alla stampa

COSENZA – “Quella appena trascorsa è da considerarsi senz’altro una settimana gratificante, sia per l’incarico e sia per il territorio appena affidatomi. Un territorio vasto, variegato e vivace, non solo dal punto di vista criminale ma anche da quello imprenditoriale”. Sono le parole del nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, il colonnello Andrea Mommo, subentrato al colonnello Agatino Spoto, trasferito al Capo di Stato maggiore della legione carabinieri Lazio. Un territorio vasto quello della provincia di Cosenza nei confronti del quale bisogna studiare delle strategie, e il colonnello Andrea Mommo ha le idee chiare.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, ha ribadito inoltre l’importanza della collaborazione tra tutte le forze dell’ordine ed ha incontrato già alcuni rappresentanti istituzionali del territorio, oltre che il rettore dell’Università della Calabria, il professor Nicola Leone. Il colonnello Andrea Mommo, ha presentato tra gli altri il nuovo comandante della stazione di Rogliano, il comandante Massimiliano Cervo, quello di Castrovillari il comandante Michelangelo Iocolo, il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cosenza, Salvatore Arcidiacono, e quello di Rende il capitano Andrea Aiello.