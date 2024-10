Cosenza, il nuovo comandante dei Vigili del fuoco: ‘fare sinergia con istituzioni e cittadini”

COSENZA – Si è insediato da qualche giorno il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Cosenza. Stiamo parlando di Roberto Fasano che ha preso il posto di Giampiero Rizzo andato a dirigere i Vigili del Fuoco della provincia di Messina, Quello del nuovo comandante, come ha sottolineato lo stesso, ‘è un ritorno, dopo trent’anni di servizio, nella provincia di nascita’. Una provincia, quella di Cosenza che per estensione è la più grande della Calabria e che richiede per l’appunto un impegno maggiore. Il comandante Fasano, nell’arco di questi trent’anni è stato in Toscana, in Puglia, dove ha diretto il comando provinciale di Barletta e nella stessa Calabria a Crotone.

