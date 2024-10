Cosenza: i Mercatini di Natale e l’idea di una pista di pattinaggio su ghiaccio. Pubblicato l’avviso

COSENZA – Con la pubblicazione dell’avviso pubblico, contenente la manifestazione di interesse per l’organizzazione e la relativa gestione, il Comune di Cosenza si è attivato in vista del Natale per l’installazione e la fruizione dei “mercatini di Natale” che, come evidenzia il bando, si dovranno tenere dal 16 novembre al 24 dicembre lungo la parte iniziale del Corso pedonale e su Piazza Bilotti

Non solo Mercatini di Natale

Non solo mercatini di Natale, ma una vera e propria manifestazione natalizia con eventi di animazione e allestimenti a tema da tenersi su Corso Mazzini dalla salita di Pagliaro a Piazza Bilotti compresa. Il Comune si riserva altresì l’assegnazione di specifici spazi per “implementare le iniziative ed attività”. Ad esempio pensa anche all’installazione di una eventuale pista di pattinaggio su ghiaccio. L’avviso pubblico è volto a individuare un gestore esterno a cui verrà concesso un contributo economico di 15mila euro per l’intera organizzazione e realizzazione dell’evento. Il termine per la presentazione delle domande dei gestori scade alle ore 12 del prossimo primo novembre.

Il suddetto importo verrà assegnato con apposita e motivata deliberazione della Giunta Comunale, a favore del soggetto «all’uopo discrezionalmente individuato e che effettuerà l’organizzazione e gestione dell’evento a proprie cure e spese, facendo fronte a quanto necessario anche per mezzo di altri contributi pubblici e/o privati. I venditori, invece, dovranno versare una somma non superiore a 700 euro per la concessione degli stand per il periodo della manifestazione.

Stand in legno e attività collaterali

Nell’avviso viene evidenziato che la manifestazione sarà allestita con stand che abbiano forme e strutture omogenee concordate di comune accordo con l’amministrazione Comunale e fatte in legno come vuole la tradizione. Nel progetto presentato dovranno essere previste attività connesse e collaterali alla manifestazione da realizzarsi nel periodo in cui si terranno i mercatini. L’Organizzatore coinvolgerà nelle medesime giornate le attività di ristorazione ed economiche del tratto stradale interessato al fine di promuovere e valorizzare le attività presenti.