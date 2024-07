COSENZA – Interruzione dell’erogazione idropotabile in città, giovedì 1° agosto, per l’esecuzione di alcuni lavori di riparazione della condotta dell’Acquedotto Abatemarco lungo la quale sono state riscontrate diverse perdite. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical precisando che l’interruzione dell’erogazione idropotabile si registrerà dalle ore 8,00 di giovedì 1° agosto fino alla conclusione dei lavori. Si avvisa la cittadinanza che, dopo il termine dei lavori, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime.

L’acqua tornerà nelle case la mattina presto di venerdì 2 agosto. Non sono interessate all’interruzione le utenze servite da alimentazione sorgentizia e dallo schema Capodacqua. Sorical ha, inoltre, precisato, che lo schema idraulico Abatemarco Alto continuerà ad essere alimentato fino allo svuotamento delle vasche di accumulo di San Marco Argentano.