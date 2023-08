Cosenza: Franco Abruzzo compie 84 anni, il sindaco fa gli auguri al giornalista cosentino

COSENZA – “Oggi – ha sottolineato in una dichiarazione il Sindaco Franz Caruso – compie gli anni un grande cosentino, il giornalista Franco Abruzzo, Presidente per quasi 20 anni dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Nato nella nostra città, si trasferì a Milano tanto tempo fa, distinguendosi per la sua attività professionale messa al servizio non solo del Giornalismo con la maiuscola, ma anche per gli insegnamenti dispensati a piene mani ad intere generazioni di praticanti giornalisti che grazie ai suoi manuali e codici dell’informazione e della comunicazione sono stati accompagnati all’esame professionale abbracciando definitivamente la carriera giornalistica.

Oggi, da sindaco della città dove Franco Abruzzo è nato e dalla quale non si è mai staccato, mantenendo con Cosenza un legame strettissimo, intendo formulare a lui i più sinceri auguri dell’Amministrazione comunale per il suo ottantaquattresimo compleanno. Maestro di giornalismo nel senso più pieno del termine, Franco Abruzzo – ha aggiunto Franz Caruso – rappresenta un grande esempio di rigore professionale. Quel rigore che ne ha permeato da sempre la figura e l’impegno.

Un impegno volto da un lato a modernizzare ed innovare una professione bisognevole di stare al passo con i tempi e con i cambiamenti in atto, dall’altro battendosi in ogni circostanza per la riaffermazione dei principi deontologici al cui pieno rispetto deve richiamarsi chiunque intenda abbracciare il cammino e la professione di giornalista. Questa piena adesione ai capisaldi della deontologia professionale ha sempre caratterizzato il suo agire, da componente del Consiglio nazionale dell’Ordine, da Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, nelle aule universitarie nelle quali ha insegnato e nei saggi e manuali che ha scritto per formare i giornalisti di ieri, di oggi e di domani. A lui esprimiamo grande riconoscenza per tutto quello che ha fatto e continua a fare e per aver orgogliosamente rappresentato la nostra città ai più alti livelli. Ancora auguri da tutta la comunità cosentina”.