Cosenza, ecco la nuova Piazza Amendola: sabato l’inaugurazione in occasione di RIOT

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso inaugurerà sabato 5 ottobre, alle ore 18,00, la nuova Piazza Amendola consegnandola simbolicamente alla fruibilità della comunità. L’iniziativa è inserita all’interno delle manifestazioni di RIOT – Rinascita Urbana, l’evento che celebra la fusione tra cultura, arte e gastronomia e che è volto a rivitalizzare il Quartiere Rivocati/Riforma, tra i più suggestivi della città.

“Sarà un momento di festa per la rigenerata Piazza Amendola, che rappresenta il primo degli 11 cantieri del Cis-Centro Storico, che abbiamo completato con successo, ma anche un momento di conoscenza di uno dei quartieri più interessanti e più belli di Cosenza, grazie alle iniziative di RIOT – afferma il sindaco Franz Caruso, annunciando gli eventi – . Un quartiere che sta riprendendo vita grazie all’azione propulsiva, che abbiamo messo in campo, di riqualificazione dei suoi luoghi simbolo tra cui Piazza G.Amendola, appunto, ma anche il Cinema Teatro Tieri. La conoscenza, per avere consapevolezza del nostro meraviglioso patrimonio artistico/culturale, è la parte più intraprendente di RIOT che offrirà a tutti, e mi auguro ci siano tanti giovani, la possibilità di scoprire, attraverso visite guidate, la storia e i segreti di questo affascinante quartiere, fino a ieri abbandonato a se stesso ed al quale noi stiamo ridando la dignità ed il risalto che merita”.

L’evento RIOT, in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre, a ingresso libero, si propone come un’occasione imperdibile per esplorare le meraviglie del centro storico, in un week-end che combina street food, spettacoli artistici e musica dal vivo. RIOT si afferma come simbolo di rinascita urbana, unendo tradizione e innovazione in un’esperienza completa per i partecipanti. Per tutta la durata della manifestazione, i visitatori potranno deliziarsi con le proposte di alcuni dei migliori street food di Cosenza che offriranno una vasta scelta di piatti di qualità per soddisfare tutti i gusti. Sul sito ufficiale dell’evento www.riot-cosenza.it, sarà possibile, inoltre, iscriversi gratuitamente a una serie di laboratori che si terranno nel quartiere Rivocati, nonché partecipare a visite guidate gratuite, dalle ore 11,30 del prossimo 6 ottobre, a cura di Carmela Bilotto. Performance artistiche e musicali faranno da perfetta colonna sonora all’evento. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma: www.riot-cosenza.it .