Cosenza: ecco il primo giorno di scuola. Si torna in classe tra emozioni, sorrisi e buoni propositi

COSENZA – Tra gli ultimi a tornare in classe, questa mattina è suonata la prima campanella anche per migliaia di studenti calabresi e cosentini. Protagonisti soprattutto i bimbi della prima elementare, ai loro primi passi nel mondo della scuola. Ma per tutti gli studenti cosentini è una mattinata piena di emozioni, sorrisi e buoni propositi, con tantissimi genitori, molti di loro più emozionati dei figli, che hanno accompagnato i piccoli studenti in classe per l’avvio di un nuovo anno scolastico e di un cambiamento radicale, importante e non sempre facile, che va preparato e accompagnato bene per facilitare il processo di inserimento.

Oggi si torna in classe e per molti sarà il giorno della conoscenza, quella dei nuovi compagni e degli insegnanti. Secondo l’Istat, circa un terzo degli studenti italiani avverte una certa pressione legata al ritorno a scuola, con un impatto psicologico noto come post vacation blues. Un recente report dell’Istituto Superiore di Sanità, analizzato da Skuola.net, ha rivelato che circa 4 studenti su 5 si avvicinano a questa giornata con emozioni negative generate dagli impegni scolastici.

Questo il calendario delle festività nazionali

1° novembre 2024

8 dicembre 2024

25 dicembre (Natale)

26 dicembre (Santo Stefano)

1° gennaio 2025 (Capodanno)

6 gennaio 2025 (Epifania)

20 aprile 2025 (Pasqua)

21 aprile 2025 (Lunedì dell‘Angelo)

25 aprile 2025 (Festa della Liberazione)

1° maggio 2025 (Festa del Lavoro)

2 giugno 2025 (Festa della Repubblica)