Cosenza: doppia manifestazione su sanità e violenza alle donne, M5S «è importante esserci»

COSENZA – “Sabato 9 novembre Cosenza ospiterà due importanti eventi riguardanti uno la sanità pubblica e l’altro la violenza di genere: saremo presenti, ad entrambi – affermano i portavoce calabresi del Movimento 5 stelle – insieme ai Gruppi territoriali ed ai nostri attivisti, con convinzione e sostegno ed invitiamo tutte le cittadine ed i cittadini che ne hanno la possibilità a voler partecipare numerosi”.

La manifestazione per la sanità pubblica

“Al mattino – dicono – avrà luogo la mobilitazione popolare promossa dal Comitato per la sanità pubblica, cui il M5S ha aderito, che, partendo da piazza Loreto alle 9:00, attraverserà le strade della città per rivendicare il diritto dei calabresi a poter essere curati dignitosamente in strutture pubbliche e dunque per denunciare al contempo l’operazione di smantellamento dei servizi socio-sanitari pubblici a favore di quelli privati. In Calabria, a dispetto degli annunci roboanti del nostro governatore, non c’è traccia né delle case della salute né degli ospedali di comunità che bisognerebbe realizzare con i fondi del Pnrr entro il 2026. E le famiglie, il 7,3%, hanno rinunciato a curarsi perché non ce la fanno. Aggiungiamo altro?”.

Flash mob contro la violenza di genere

“Tornando a sabato – proseguono i pentastellati – nel pomeriggio avrà luogo un flash mob alle 18:00, sull’isola pedonale di fianco la casa comunale, organizzato dal Centro Antiviolenza ‘Roberta Lanzino‘ che ha aderito alla manifestazione nazionale diffusa della rete ‘Donne in Rete contro la violenza’. E’ fondamentale, infatti, rafforzare la prevenzione alla violenza di genere e la tutela nei confronti delle donne vittime di violenza. Per tutte queste ragioni – conclude la nota – è importante scendere in piazza e farsi sentire, esserci. Viviamo tempi difficili, governati da chi, evidentemente, non condivide appieno i principi costituzionali su cui è stata fondata la nostra Repubblica e che pertanto tralascia la tutela dei più fragili e svuota le prerogative dello Stato sociale”.