Cosenza: dopo 5 anni di chiusura per una frana, giovedì riapre Corso Vittorio Emanuele

COSENZA – Giovedì mattina sarà riaperto al transito Corso Vittorio Emanuele, a conclusione dei lavori di messa in sicurezza del tratto di strada, rimasta chiusa per molti anni e che rappresenta un’importante arteria stradale di collegamento con il centro storico. Gli interventi ultimati e finalizzati alla riapertura di Corso Vittorio Emanuele, rientravano tra quelli programmati dall’Amministrazione per la mitigazione del rischio frane nel centro storico e nelle frazioni. L’apertura del tratto era stato inizialmente annunciato per dicembre dello scorso anno. Giovedì parteciperà anche il Sindaco Caruso. Una chiusura, quella di via Vittorio Emanuele avvenuta nel 2019 a seguito di una frana, che ha creato un danno enorme a tutto il territorio circostante e alla viabilità della parte storica della città.

Su questa via, nel 2021, perse tragicamente la vita il giovane Giampiero Tarasi. Il giovane, in sella propria moto Ducati si schiantò contro uno dei new jersey di cemento armato che erano stati posizionati per impedire il transito delle auto, senza segnalazioni e con pochissima illuminazione. Tanto che nei giorni successivi vi fu una grande mobilitazione per chiedere la messa in sicurezza.