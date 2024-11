Cosenza, domani apertura e inaugurazione della nuova rotonda di Via degli Stadi

- Advertisement -

COSENZA – Dopo due mesi di lavori, finalmente sarà riaperto il tratto nei pressi di Via degli Stadi, a seguito del completamento della nuova rotonda a Città 2000. Da domani dunque, gli automobilisti cosentini, così come i mezzi pubblici, potranno accedere più agevolmente ai quartieri di San Vito e Serra Spiga. Terminata la messa in opera dell’asfalto e completati i lavori dello spartitraffico e della segnaletica verticale e orizzontale, la rotatoria sarà aperta al traffico e consentirà una viabilità finalmente sicura e senza più i disagi che, nel corso degli anni, i cittadini sono stati costretti a sopportare.

Rotonda di Via degli Stadi e Opera di ricucitura urbana

La realizzazione della rotatoria rappresenta un’opera di ricucitura urbana di un quartiere della città per troppo tempo abbandonato e che oggi, grazie all’Amministrazione comunale, è interessato da una serie di interventi, per un importo di circa 15 milioni di euro, a valere sui fondi PNRR (la procedura è finanziata dall’Unione Europea – Next Generation) che stanno completamente riqualificando il quartiere integrandolo al centro città. Si tratta di interventi che renderanno il quartiere di San Vito (Alto e Basso) e Serra Spiga moderno, ridando dignità abitativa alla popolazione residente e migliorando non solo la qualità urbana, ma anche la qualità della vita dei cittadini.

Domani dunque, sarà consegnata alla città la nuova rotonda che, lo ricordiamo, si presenta con un diametro complessivo di 21 metri e sostituisce lo sbarramento creato alcuni anni fa con una serie di birilli che separavano le due corsie di marcia. Il taglio del nastro si terrà alle ore 12 alla presenza del sindaco Franz Caruso, dell’asessore all’urbanistica e rigenerazione urbana Pina Incarnato, dell’assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli e del presidente della Commissione urbanistica del Comune di Cosenza, Francesco Turco.