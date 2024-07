Nuovi sensi di marcia su Via Miceli e via Frugiuele e nuova segnaletica: istituito divieto di sosta temporaneo

COSENZA – Il Settore Trasporti e mobilità del Comune di Cosenza, con apposita ordinanza, ha predisposto nuove modifiche alla viabilità cittadina. In particolare su due arterie in centro città: via Luigi Miceli e Domenico Frugiuele dove sarà anche completata l’installazione della segnaletica stradale ed entreranno in vigore sensi di circolazione con obblighi e divieti. Si tratta di un ulteriore provvedimento, in applicazione della delibera di giunta con la quale si è dato inizio alla risistemazione di tutta la viabilità cittadina.

Dal completamento dell’installazione della segnaletica stradale, con i nuovi sensi di circolazione, obblighi e divieti regolanti la circolazione sui seguenti tratti di viabilità cittadina queste saranno le modifiche:

Via Luigi Miceli: tratto e direzione da Via D. Frugiuele a Viale degli Alimena

– SENSO UNICO DI MARCIA (da Via D. Frugiuele a Viale degli Alimena)

– DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, all’intersezione con Via degli Alimena

– OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (“STOP”), all’intersezione con Via degli Alimena

Via Domenico Frugiuele:, tratto e direzione da Via C. Cattaneo a Via L. Miceli

– SENSO UNICO DI MARCIA (da Via C. Cattaneo a Via L. Miceli).

Posizionamento della nuova segnaletica: istituito divieto di sosta temporaneo

I nuovi sensi si marcia sarebbero dovuti entrare in vigore da lunedì 8 luglio dopo il posizionamento, adeguamento e tracciatura della segnaletica stradale, verticale e orizzontale. Ma tutto è stato rinviato di una settimana dopo la comunicazione della ditta incaricata che, per causa di forza maggiore non potrà effettuare l’intervento per come programmato nei giorni 7 e 8 luglio, ma, per come indicato nella stessa comunicazione, nei giorni 14 e 15 luglio prossimi. Considerato, inoltre, che per meglio consentire la realizzazione dei lavori occorre che i tratti stradali interessati siano liberi da veicoli in sosta, con apposita ordinanza la Polizia Municipale dispone l’istituzione, dalle ore 20,00 del 14 luglio alle ore 18,00 del 15 luglio, del divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati, su Via Domenico Frugiuele, nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Miceli, e su via Miceli, nel tratto compreso tra via Frugiuele e viale degli Alimena.