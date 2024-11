Cosenza: Consiglio Comunale dei Giovani, eletti il Presidente e le due Vicepresidenti

- Advertisement -

COSENZA – Entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato la prima uscita ufficiale del nuovo organo rappresentativo delle istanze dei giovani cittadini. Ad aprire i lavori, la Consigliera Alessandra Bresciani, delegata ai rapporti con il Consiglio dei Giovani dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca, assente per altri impegni istituzionali. Nonostante la sua assenza, il Presidente del Consiglio Mazzuca ha voluto diffondere un suo messaggio augurale a tutti i giovani che compongono il nuovo organismo.

“Cosenza – ha detto nel suo messaggio Mazzuca – è stata una delle prime città d’Italia ad adottare questo importante e significativo strumento di partecipazione democratica. Abbiamo voluto fortemente riconoscergli un suo ruolo e una sua funzione perché sia data voce a coloro che potranno, con le idee e i suggerimenti propri di un modo nuovo di approcciare la politica, fornire un contributo di impulso e di innovazione allo sviluppo della nostra città”.

Anche Alessandra Bresciani, nel suo intervento di apertura, ha parlato di “evento che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra comunità giovanile, un momento di grande responsabilità e, allo stesso tempo, di opportunità per tutti noi. Siamo qui oggi per riaffermare il nostro impegno civico, per rendere la nostra voce forte e chiara, e per lavorare insieme per le sfide che ci attendono. La politica giovanile non è un concetto lontano dalla realtà – ha puntualizzato Bresciani – ma è una realtà che si costruisce ogni giorno, con ogni iniziativa, con ogni proposta, con ogni progetto. Siamo consapevoli che non è un compito facile, ma siamo pronti a fare la nostra parte”.

Anche Veronica Buffone, assessore al welfare di Palazzo dei Bruzi, che ha preso parte alla seduta, ha manifestato la sua emozione nel vedere i banchi consiliari occupati dai giovani. “Il vostro entusiasmo è contagioso – ha detto. Avete in mano una grande responsabilità, quella di far entrare nella nostra istituzione la voce dei giovani. E’ sui giovani che occorre investire per costruire una comunità consapevole, solidale e rispettosa”. Sulla stessa lunghezza d’onda, la delegata del sindaco alla Cultura, Antonietta Cozza, che si è dichiarata “sempre dalla parte dei giovani che amiamo”.

Nel corso della seduta, dopo le surroghe resesi necessarie per le dimissioni di alcuni giovani eletti, il Consiglio ha dato corso all’elezione del Presidente e delle Vicepresidenti. Con 24 voti favorevoli è stato eletto presidente Salvatore Giordano, mentre Maria Rita Fusca e Marianna Tinto sono state elette Vicepresidenti con 23 voti ciascuna. Nel suo discorso di insediamento, il presidente Giordano ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha ricordato il lungo percorso che ha portato alla costituzione del Consiglio comunale dei giovani. “Oggi – ha detto Giordano – celebriamo un sogno trasformato in realtà, frutto di oltre 500 giorni di lavoro incessante. Questo Consiglio rappresenta una nuova pagina per Cosenza: un futuro più giovane, partecipativo e inclusivo, costruito insieme con responsabilità e determinazione”